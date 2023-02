STORY: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Türkei und auch Ungarn aufgefordert, den Weg für den Beitritt Finnlands und Schwedens in die Nato freizumachen. Dies müsse jetzt "ohne weitere Verzögerung" umgesetzt werden, sagte Baerbock am Montag bei einem Besuch in Helsinki. "Es ist nicht nur im Sinne der Allianz, wenn die Ratifizierungen schnell erfolgen. Es ist auch eine Stärkung der Allianz." Finnland und Schweden hatten sich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine um eine NATO-Aufnahme beworben. Während die meisten Mitglieder des Militärbündnisses den Aufnahmen bereits zugestimmt haben, müssen die Türkei und Ungarn die Entscheidungen noch ratifizieren. Die Türkei hatte ihre Zustimmung zum finnischen Beitritt signalisiert. Von Schweden fordert Ankara jedoch ein härteres Vorgehen gegen Vertreter der kurdischen Arbeiterpartei PKK, bevor eine Zustimmung zum NATO-Beitritt erfolgen kann.

Mehr