Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist am Donnerstag zu einem unangekündigten Besuch in Kiew eingetroffen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Stoltenberg forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Nato auf, die Ukraine zum Beitritt in das Militärbündnis einzuladen.