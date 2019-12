Donald Trump und seine Kollegen machten sich am Mittwochabend wieder auf den Weg nach Hause, nach zwei Tagen NATO-Gipfel zieht in Watford bei London wieder Ruhe ein. Dort haben sich die 29 Nato-Staaten nach wochenlangen Streitigkeiten demonstrativ einig gezeigt. Etliche EU-Regierungschefs betonten zum Abschluss, dass das Bündnis sehr geschlossen sei. Die Harmonie steht damit im deutlichen Kontrast zu den Debatten vor dem Treffen zum 70-jährigen Bestehen des Bündnisses. Die vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron angestoßene Debatte über die künftige Aufstellung der Nato wurde durch einen Arbeitsauftrag an Generalsekretär Jens Stoltenberg entschärft. Erstmals wird China in der "Londoner Erklärung" wegen seiner stark gestiegenen Verteidigungsausgaben von der Nato erwähnt. Mit Russland soll es weiter eine Mischung aus Dialog und Abschreckung geben. Macron betonte, dass Russland sowohl ein Gegner als auch Partner sein könne. Die Nato beschloss am Mittwoch auch, ein eigenes Weltraumkommando aufzustellen. An dem Gipfel nahm auch Nordmazedonien teil, dessen Beitritt bereits beschlossen wurde. Es wird 2020 30. Mitglieder der Nato werden.