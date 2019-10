Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel einigen Aufklärungsbedarf. Ihr Vorschlag für eine von der UN überwachten Sicherheitszone in Nord-Syrien war zuvor im In- und Ausland auf ein geteiltes Echo gestoßen. Während Russland den Vorstoß als überflüssig bezeichnete, kam von einigen Nato-Partner Zustimmung. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßte den Vorschlag, äußerte sich am Donnerstag in Brüssel aber noch zurückhaltend. "So wie ich den Vorschlag aus Deutschland oder von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer verstanden habe, brauchen wir eine Entscheidung der UN. Deshalb muss es einen Prozess bei den Vereinten Nationen geben. Und natürlich ist es nicht möglich, heute zu sagen, ob das einfach oder schwierig sein wird. Ich denke, dass dieser Vorschlag im Detail besprochen werden muss, bevor eine Entscheidung getroffen werden kann." Kramp-Karrenbauer äußerte sich am Rande des Nato-Treffens in Brüssel vorsichtig optimistisch: "Ich habe eben sehr begrüßt, sowohl im bilateralen Gespräch aber eben auch im Austausch im Plenum, dass der türkische Kollege zum einen noch einmal versichert hat, dass es in dieser Region der türkischen Regierung nicht um ein großes Umsiedlungsprogramm geht, nicht um Säuberungen. Sondern dass es darum geht, wieder aufzubauen. Dass er sich sehr offen gezeigt hat im bilateralen Gespräch. Das dies auch unter Einbeziehung der internationalen Gemeinschaft erfolgen könnte." Die türkische Armee war in Nordsyrien gegen kurdische Milizen vorgegangen, um eine 30 Kilometer breite Zone entlang der türkisch-syrischen Grenze zu besetzen. Es gehe darum, nach diesem völkerrechtswidrigen Vorgehen der Türkei eine dauerhafte politische Lösung zu finden, hatte Kramp-Karrenbauer ihren Vorstoß begründet. Die Europäer müssten sich engagieren. Der türkische Vormarsch war vor allem durch das Abziehen der mit den kurdischen Kämpfern bis dahin verbündeten US-Truppen möglich geworden. Der Abzug war in den USA, aber auch von EU-Regierungen kritisiert worden.