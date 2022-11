STORY: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist am Donnerstag in der Türkei angekommen. Ein zentrales Thema seiner Gespräche ist der geplante Beitritt Schwedens und Finnlands zu dem Verteidigungsbündnis. Stoltenberg sagte bei seiner Ankunft nach einem Treffen mit dem türkischen Außenminister Çavuşoğlu in Istanbul, die beiden Länder hätten die vereinbarten Bedingungen erfüllt. Unter anderem sei die Zusammenarbeit mit Ankara im Kampf gegen Terrorismus deutlich ausgebaut worden, und es gebe mehr Auslieferungen an die Türkei. Deswegen sei es an der Zeit, so Stoltenberg, Finnland und Schweden als vollständige Mitglieder zu begrüßen. Çavuşoğlu äußerte sich zurückhaltender. Die bisher erfolgten Schritte seien noch nicht ausreichend, sagte er. Am zweiten Tag des Türkei-Besuchs von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist ein Treffen mit Staatspräsident Erdogan geplant.

