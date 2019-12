In London beginnt am Dienstag das Nato-Gipfeltreffen zum 70-jährigen Bestehen des westlichen Verteidigungsbündnisses. Angefacht durch die umstrittene Äußerung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron über einen "Hirntod" der Nato, dürfte die Debatte über die Zukunft der Allianz eine wichtige Rolle bei der zweitägigen Begegnung spielen. Aufgeschreckt durch Macrons Urteil sind vor allem osteuropäische Staaten, die die Nato aus Angst vor Russland als Überlebensgarantie sehen. Gleich im ersten Teil der "London-Erklärung", die die Nato-Regierungschefs verabschieden wollen, werde deshalb die Bedeutung der Beistandsverpflichtung nach Artikel fünf erwähnt, heißt es in deutschen Regierungskreisen. Bereits am Montagabend traf US-Präsident Donald Trump am Flughafen Stansted ein. Am Rande der Begegnung sind mehrere bilaterale Treffen geplant, so von Trump und Macron und mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Am Dienstagabend werden die Staats- und Regierungschefs von Königin Elizabeth im Buckingham Palace empfangen.