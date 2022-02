STORY: Die Nato will nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zusätzliche Maßnahmen für eine stärkere Abschreckung ergreifen. Mehr als 100 Kampfflugzeuge seien in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag in Brüssel. "Der Nordatlantikrat hat heute auf Ersuchen unseres obersten militärischen Befehlshabers General Tod Wolters beschlossen, unsere Verteidigungspläne zu aktivieren. Dies ist ein umsichtiger und defensiver Schritt, um die verbündeten Nationen in dieser Krise zu schützen und abzuschirmen, und er wird uns in die Lage versetzen, Fähigkeiten und Kräfte, einschließlich der NATO-Reaktionskräfte, dorthin zu verlegen, wo sie benötigt werden." Für diesen Freitag wurde zudem einen Dringlichkeitsgipfel der 30 Mitgliedsstaaten einberufen, sagte Stoltenberg. An Russland adressiert fügte er hinzu: "Die NATO ist das stärkste Bündnis der Geschichte. Und machen Sie keinen Fehler, wir werden jeden Verbündeten gegen jeden Angriff verteidigen und schützen, und jeden Zentimeter des NATO-Territoriums. Und das ist auch der Grund, warum wir in den letzten Wochen unsere Präsenz im östlichen Teil des Bündnisses mit Tausenden von zusätzlichen Truppen, Schiffen und Flugzeugen erhöht haben, um eine sehr klare Botschaft zu senden, dass ein Angriff auf einen Verbündeten eine Reaktion des gesamten Bündnisses auslösen wird." In die Ukraine, das dem Militärbündnis nicht angehört, sollen dagegen keine Truppen entsandt werden. "Der Frieden auf unserem Kontinent ist erschüttert", sagte Stoltenberg. Russland versuche, mit Gewalt die Geschichte umzuschreiben und der Ukraine ihren freien und unabhängigen Weg zu verwehren.

