STORY: Am Rande eines NATO-Treffens in Brüssel sind am Mittwoch Vertreter von 50 Staaten zusammengekommen, um über die Verstärkung der ukrainischen Luftabwehr zu beraten. Die „Ukraine Defense Contact Group“ war auf Initiative der Vereinigten Staaten eingerichtet worden. Hintergrund für die Zusammenkunft war der schwere russische Raketenbeschuss auf mehrere ukrainische Städte am Montag. Dabei wurden mindestens 19 Menschen getötet und große Teile der Stromversorgung beschädigt. Am Dienstag hatte die Ukraine das erste von vier Luftabwehrsystemen des Typs IRIS-T SLM aus Deutschland erhalten, wie Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht bestätigte: „Es ist so wichtig, dass die Ukraine jetzt mit diesem Luftverteidigungssystem sich gegen diese Angriffe wehren kann. Das ist ein System. Und im nächsten Jahr werden weitere drei solcher Luftverteidigungssysteme folgen.“ Das Treffen in Brüssel ist das erste große NATO-Treffen, seit Russland vier besetzte ukrainische Regionen annektiert, eine Teilmobilisierung eingeleitet und verschleierte nukleare Drohungen ausgesprochen hat - Schritte, die das westliche Bündnis als klare Eskalation des Krieges eingestuft hat, der mit Moskaus Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar begann.

