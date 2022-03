STORY: Die NATO-Verteidigungsminister haben sich am Mittwoch mit ihren finnischen, georgischen und schwedischen Amtskollegen sowie dem ukrainischen Botschafter getroffen, um die Lage in der Ukraine zu erörtern. Es wird erwartet, dass die Ukraine die einzelnen NATO-Länder um mehr Waffen bittet, um besser auf die russischen Angriffe reagieren zu können: Die niederländische Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren kündigte ihre Unterstützung an: "Ich denke, dass es sehr wichtig ist, weiterhin Waffen zu liefern, weil Präsident Selenskyj nach Waffen fragt. Die Ukraine hat das Recht, sich selbst zu verteidigen, und deshalb beabsichtigen wir als Niederlande, so weiterzumachen wie andere Länder auch." Auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte, die Nato werde die Ukraine weiter mit Waffenlieferungen unterstützen, damit diese sich verteidigen könne. Die Nato-Staaten seien geeint und an der Seite der legitimen Regierung der Ukraine. Nach Angaben von Beamten und Diplomaten wird das Militärbündnis seine militärischen Befehlshaber auch auffordern, Pläne für neue Möglichkeiten zur Abschreckung Russlands auszuarbeiten. Darunter mehr Truppen und Raketenabwehrsysteme in Osteuropa. Unterdessen erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow, er sehe bei den Gesprächen mit der Ukraine trotz mehrerer Schwierigkeiten die Möglichkeit eines Kompromisses. Es werde jetzt ernsthaft über einen neutralen Status der Ukraine diskutiert.

