Die US-Basketball-Liga NBA hat am Freitag Schritte angekündigt, die man zur Unterstützung sozialer Gleichheit unternehmen will, beispielsweise die Einrichtung von Wahllokalen an Spielorten oder Werbung für ein aktiveres gesellschaftliches Engagement. Vorangegangen waren Gespräche zwischen Ligaleitung, Trainern und Teams, nachdem sich zahlreiche Spieler geweigert hatten, bei Begegnungen anzutreten. Hintergrund waren die jüngsten Schüsse der Polizei auf Jacob Blake in Wisconsin. Auch große Sportbekleidungsmarken ziehen mittlerweile mit. Hersteller Under Armour und Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson verschoben am Donnerstag den Start einer neuen Kollektion. Man unterstütze all jene im Sport, die in den Vereinigten Staaten und weltweit gesellschaftliche Veränderungen forderten. Nike sagte, man unterstütze die Spieler der NBA in ihrer Reaktion auf die sinnlosen Schüsse auf Jacob Blake. Auch Adidas sprach sich für die Spieler aus. NBA-Superstar LeBron James, der sich schon mal anhören musste, er solle "die Klappe halten und dribbeln", hat sich zu einer politischen Stimme entwickelt und steht bei Fragen der Rassengerechtigkeit immer öfter in der Öffentlichkeit. Nach den Schüssen in Kenosha platzte ihm bei Twitter buchstäblich der Kragen. "Fuck this man, wir fordern Veränderung. Wir sind es leid." Der Ligaverband und die Spielervereinigung einigten sich inzwischen darauf, dass die Play-offs am Samstag fortgesetzt werden sollen. In Washington demonstrierten am Freitag Tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Sie versammelten sich vor dem Lincoln Memorial, wo vor genau 57 Jahren der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King seine berühmte Rede "I Have a Dream" gehalten hatte. Per Videoaufzeichnung kam auch die demokratische Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris zu Wort.

