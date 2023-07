Der Fernsehsender Channel 12 berichtete, der Regierungschef sei bei vollem Bewusststein in die Klinik gekommen und habe sich dort zu Fuß in die Notaufnahme begeben. Netanjahu habe zuvor über Brustschmerzen geklagt, so der Sender. Der Regierungschef war zuletzt im Oktober kurzzeitig in einer Klinik behandelt worden.