Nach mehr als einem Jahr politischer Blockade hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dem Parlament in Jerusalem am Sonntag das Kabinett der neuen Einheitsregierung vorgestellt. Es wird mit 36 Ministern das größte in der Geschichte des Landes sein - eine Folge der schwierigen Verhandlungen. "Die Leute wollten Einigkeit und das ist es, was sie bekommen", sagte Netanjahu, der in der neuen Regierung aus Likud und Zentrums-Partei die ersten 18 Monate als Regierungschef amtieren soll. Danach soll sein bisheriger Rivale Benny Gantz übernehmen. Der frühere Armeechef fungiert bis dahin als Verteidigungsminister. Die Personalien für das Kabinett hatten zuletzt die Amtseinführung der Regierung verzögert. In drei Wahlen seit April 2019 hatte es kein klares Ergebnis für ein politisches Lager gegeben. Netanjahu dürfte weiterhin unter erheblichem Druck stehen. Am 24. Mai muss er sich vor Gericht verantworten. Ihm werden Bestechlichkeit, Untreue und Betrug vorgeworfen. Netanjahu weist alle Vorwürfe zurück.