Für den Fall seiner Wiederwahl will der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das Jordantal im besetzten Westjordanland annektieren. Das Vorhaben könnte sofort nach der Parlamentswahl am 17. September umgesetzt werden, so Netanjahu. Entsprechend äußerte sich Netanjahu in einer Rede am Dienstag, die live im Fernsehen übertragen wurde. Aus Respekt für Präsident Trump und im tiefen Glauben an unsere Freundschaft, werde ich mit dem Ausweiten der Souveränität warten, bis sein politischer Plan veröffentlicht wird. Soweit das möglich ist, soll die Ausweitung der Souveränität in den Gemeinden und anderen Gebieten eng mit den USA koordiniert werden. Dafür ist es nötig eine Koalition zu bilden, die sich dieser Politik, diesen Prinzipien und diesen Sicherheitsmaßnahmen gegenüber verpflichtet fühlt. Es gibt eine Möglichkeit, dies sofort nach der Wahl umzusetzen. Wenn ich dafür von ihnen, den Bürgern von Israel ein klares Mandat erhalte." Der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat bezeichnete Netanjahus geplantes Vorgehen als ein Kriegsverbrechen. Es würde gegen internationales Recht zu besetzten Gebieten verstoßen, so Erekat. Die Außenminister der Arabischen Liga kritisierten die Pläne Netanjahus als schädlich für den Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern. Israel hatte das Westjordanland 1967 erobert. Die Palästinenser beanspruchen das Gebiet als Teil eines künftigen eigenen Staates. US-Präsident Donald Trump will seinen Nahost-Friedensplan wohl erst nach den Wahlen in Israel veröffentlichen. Die US-Regierung hatte im Juni einen 50-Milliarden-Dollar-Plan zur Förderung des Friedens zwischen Israel und den Palästinensern in Aussicht gestellt.