Die Zeitungen die in der Nacht in Israel gedruckt wurden, legten sich in ihren Schlagzeilen noch nicht fest, wer die Parlamentswahl in Israel gewonnen hat. Zu unklar ist die Lage. Auch nach der vierten Wahl innerhalb von zwei Jahren zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Zwei der drei größten Fernsehsender sagten voraus, das Lager um den Likud von Ministerpräsident Netanjahu liege mit dessen Gegnern gleichauf. Der dritte große Sender Israels sieht dagegen für die Gegner Netanjahus einen minimalen Vorsprung. Netanjahu selbst sprach von „großen Errungenschaften", erklärte sich aber nicht zum Wahlsieger. Stattdessen rief er zur Bildung einer stabilen Regierung auf. "Weil das Land eine stabile Regierung braucht. Nicht eine Regierung aus Fetzen, die auf persönlichen Ablehnungen und Ambitionen basiert. Eine stabile Regierung für Israel. Das ist es, was die Zeit erfordert, das ist es, was die Herausforderungen, vor denen wir stehen, erfordern. Und wir dürfen den Staat Israel nicht zu einer neuen Wahl schleppen, zu einer fünften Wahl. Setzen Sie jetzt eine stabile Regierung ein." Ob Netanjahu genügend Koalitionspartner findet, um weiterregieren zu können, war zunächst unklar. Dabei helfen könnte ihm eine Allianz unter Einbindung der rechtsgerichteten Partei Yamina von Ex-Verteidigungsminister Naftali Bennett. Bennett hat lange Zeit versucht, selbst Regierungschef zu werden. Das vorläufige Endergebnis wird nicht vor Freitag erwartet. Die bisherige Regierung unter Führung Netanjahus war im Dezember im Streit um den Haushalt zerbrochen. Der heute 71-Jährige war erstmals von 1996 bis 1999 Ministerpräsident und regiert erneut seit 2009 bis heute.

