Bei der Verleihung der Golden Globes unter Corona-Bedingungen gehörte Netflix im Fernsehbereich zu den großen Gewinnern. Im Drama-Bereich war "The Crown" der große Abräumer. Die Serie über die das britische Königshaus gewann gleich vier Preise. Nach 2017 wurde sie zum zweiten Mal zur besten Drama-Serie ausgezeichnet. Hinzu kamen drei Golden Globes für die Darsteller von Lady Di, Prince Charles und Maggie Thatcher. Bei den Miniserien setzte sich die Netflix-Produktion "The Queen´s Gambit" durch. Zusätzlich wurde Anya Taylor-Joy als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Die deutsche Netflix-Produktion "Unorthodox" ging dagegen leer aus. Bei den Comedy-Serien ging der Hauptpreis an "Schitt´s Creek". Die Serie über das Leben einer abgedrehten Familie in einer merkwürdigen Kleinstadt wurde als beste Comedy-Serie geehrt. Als Bester Film wurde das Roadmovie-Drama "Nomadland" mit Frances McDormand ausgezeichnet, das auch als einer der Topfavoriten für die anstehende Oscar-Saison gilt. Auch die Regisseurin des Films Chloé Zhao wurde mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Bester Comedy-Film wurde der Borat-Anchluss Moviefilm, in dem der kasachische Journalist Borat in die Vereinigten Staaten zurückkehrt und der Regierung von Donald Trump ein Geschenk bringen soll. Die Golden Globes fanden in diesem Jahr in Los Angeles und New York statt. Flüge sollten so weit wie möglich vermieden werden. Zu den Nominierten wurde nach Hause oder in Hotels geschaltet.

