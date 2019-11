Die Wunder der Welt, versammelt in einem prunkvollen Raum - das war das Ideal vieler fürstlicher Familien in Europa. Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts erfreuten sich diese Wunderkammern großer Beliebtheit, wurden dann von Museen, wie wir sie heute kennen abgelöst. Vom angeblichen Einhorn-Horn bis zu seltenen Edelsteinen und mechanischen Apparaten war in den Wunderkammern vieles zu finden. Derartigen Sammlungen widmet sich nun eine Ausstellung im New Yorker Metropolitan Museum of Art. Kunst und Wunderliches als Symbole herrschaftlichen Machtanspruchs - darum geht es in der Schau "Making Marvels". Wolfram Koeppe ist Kurator der Ausstellung. "Es geht um außergewöhnlich schöne Objekte, die für fürstliche Pracht an den europäischen Höfen stehen und zwar ab dem 16. Jahrhundert. Die Schau zeigt aber auch die Entwicklung der Technologien bis zum Einsetzen der industriellen Revolution. Die Dinge, die hier zu sehen sind, führten genau dorthin." Den Besuchern präsentieren sich mehr als 170 Exponate. Darunter sind auch Uhren und Möbel. Doch auch ein ungewöhnlich schöner Stein zieht die Aufmerksamkeit auf sich. "Die Fassung war als Kopfschmuck für einen Mann gedacht und wurde nie von einer Frau getragen, was ziemlich ungewöhnlich ist. Seit 1769 ist die Zusammenstellung unverändert. Der Stein wurde seither nicht herausgenommen und - wie viele andere - in etwas anders eingesetzt." Auch in vielen europäischen Museen sind Schmuck und Innovationen aus dieser Zeit zu sehen. Ein berühmtes Beispiel ist das Grüne Gewölbe in Dresden, das gerade in der Nacht vor der Ausstellungseröffnung in New York ausgeraubt wurde.