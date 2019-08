Bilder vom Wrack der Titanic, das in 3800 Meter Tiefe auf dem Grund des Atlantiks vor der Küste Neufundlands liegt. Erstmals nach 14 Jahren hatten sich Taucher zu den Überresten des einst größten Kreuzfahrtschiffes der Welt aufgemacht. Mit Spezialkameras konnten sie einfangen, was von der Titanic noch übrig geblieben ist. Während einige Teile des Schiffes nach wie vor gut erhalten sind, schreitet der Verfall vor allem an der Steuerbordseite rapide voran. Starke Meeresströmung, Korrosion und Bakterien sorgen unaufhörlich dafür, dass auch das Wrack bald Geschichte sein wird. Meeresforscher Victor Vescove, der mit einem speziellen Tauchfahrzeug zur Titanic getaucht war, war dennoch beeindruckt: "Es war einfach außergewöhnlich, das alles zu sehen. Der erstaunlichste Moment war, als ich an der Titanic entlanggefahren bin und sich die Lichter des Tauchbootes vom Wrack reflektiert wurden. Es war, als ob mir das Schiff zuwinkt. Das war wirklich erstaunlich." Am 10. April 1912 fuhr die als unsinkbar beworbene Titanic auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton nach New York. Das Linienschiff stieß am späten 14. April auf einen Eisberg und sank in den frühen Morgenstunden des 15. April 1912. Über 1500 Menschen starben.