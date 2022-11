STORY: Aus Furcht vor neuen Lockdowns beim wichtigen Handelspartner China halten sich Dax-Anleger mit weiteren Käufen vorerst zurück. Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Montag 0,2 Prozent auf 14.400 Punkte nach. Die chinesische Hauptstadt Peking hatte nach den den ersten Corona-Todesfällen seit Monaten Ihre Maßnahmen im Kampf gegen das Virus wieder verschärft. Die Hoffnungen auf ein schnelles Ende der Null-Covid-Politik wurden erschüttert. Es gebe aber auch gute Nachrichten, sagte Robert Halver von der Baader-Bank: "Gut ist sicherlich, dass die Prozentinflation in Deutschland sprunghaft runterkommt. Wir sind zwar noch nicht dort, wo wir hinwollen. Aber ich habe den Eindruck, so langsam ist das Genick der Inflation gebrochen. Dazu passt auch die gute Nachricht, dass in den USA die Notenbank nicht mehr so wuchtige Zinserhöhungen machen möchte, auch positiv." Kräftig zulegen konnten die Aktien des Nürnberger Softwarehauses Suse. Die operative Gewinnmarge für das abgelaufene Geschäftsjahr wird ersten Berechnungen zufolge bei 36 bis 37 Prozent und damit am oberen Ende der angepeilten Spanne liegen. .

