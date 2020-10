Heute sei ein schwieriger Tag und keiner zum Feiern, so New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio am Sonntag. Wegen erhöhter Corona-Infektionszahlen in mehreren Nachbarschaften sollen in manchen der besonders betroffenen Gegenden alle nicht zur Grundversorgung nötigen Läden sowie Schulen schließen. "Dieser notwendige Schritt tut mir weh. Aber in verschiedenen Bereichen unserer Stadt wie in Brooklyn und Queens haben wir ein massives Problem, so wie wir es seit dem Frühling nicht mehr gesehen haben. Das müssen wir direkt angehen." Konkret werden zunächst Geschäfte und Aktivitäten in neun Postleitzahlenbereichen eingeschränkt. Die Schließungen betreffen auch rund 200 private und 100 staatliche Schulen. Diese Beschränkungen kommen nur wenige Tage, nachdem das New Yorker Schulsystem wieder komplett hochgefahren wurde und Hunderttausende Schüler wieder in die Klassenzimmer strömten. Aus mehreren weiteren Stadtbezirken werden ebenfalls vermehrt Ansteckungen gemeldet, sie stünden unter intensiver Beobachtung, hieß es.

