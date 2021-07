Corona nicht "runter" in Down Under: Zwei der sechs australischen Bundesstaaten waren am Dienstag wegen der Ausbreitung der Delta-Variante abgeriegelt. Victoria verlängerte seine Abriegelung um sieben Tage und Südaustralien kündigte eine einwöchige Abriegelung an, während Sydneys Abriegelung fünf Wochen dauert. Dort sagte die Gesundverantwortliche KERRY CHANT: "Ich denke, das führt mich jetzt zur Tatsache, dass COVID eine sehr ernste Krankheit ist. Wir sehen mehr Krankenhauseinweisungen, mehr Einweisungen auf die Intensivstation, mehr Menschen an Beatmungsgeräten. Wir müssen die Ausbreitung von COVID stoppen." Australiens bevölkerungsreichster Bundesstaat New South Wales, dessen Hauptstadt Sydney ist, kämpft mit insgesamt mehr als 1.400 Fällen und damit dem größten Corona-Ausbruch. Der Bundesstaat Südaustralien hat eine siebentägige Abriegelung verhängt, nachdem neue Delta-Fälle festgestellt wurden. Die Behörden haben bisher fünf Fälle identifiziert, die mit dem aktuellen Cluster in Verbindung stehen.

