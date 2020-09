HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister: "Es geht darum, eine Infrastruktur zu haben, die sicherstellt, dass nicht im Gesundheitswesen, im Wartezimmer, sich die Menschen untereinander anstecken. Das macht Sinn für Corona. Das macht übrigens auch Sinn bei der Grippe und einer möglichen Grippewelle. Und deswegen braucht es Schwerpunkt-Sprechstunden, Schwerpunkt-Praxen oder auch Fieber-Ambulanzen regional in die die Patientinnen und Patienten dann gehen können mit den entsprechenden Symptomen, um andere nicht anzustecken. Darüber hinaus wollen wir eine neue Quarantäne-Regelung haben und mit den Ländern vereinbaren. Das ist ja auch schon eine Diskussion, die wir auch auf europäischer Ebene führen. Ziel ist, dass ab Mitte Oktober Test-Strategie, Test-Verordnungen und neue Quarantäneregeln dann gelten für Herbst und Winter. Mittlerweile wird in einer ganzen Reihe von Bundesländern auch über die Frage von Clubs, von Feiern, von Bars, die geöffnet werden sollen, auch zum Feiern, diskutiert. Ich wünsche mir sehr, dass wir noch nochmal ein gemeinsames Verständnis entwickeln, was eine Vereinbarung, keine weiteren größeren Öffnungsschritte, was das dann tatsächlich eben auch heißt. Gerade beim Feiern, beim Gesellig sein. Wenn ich morgens in den Lagebericht schaue, auch heute Morgen, es sind vor allem Hochzeitsfeiern, es sind vor allem Familienfeiern, es sind vor allem religiöse Feiern und Zusammenkünfte, die zu verstärktem Infektionsgeschehen in Deutschland führen. Und ich wünsche mir sehr, dass wir, die Länder und der Bund gemeinsam sehr deutlich machen, dass jetzt im Herbst und Winter es darum geht, diese Art von Infektionsherden zu vermeiden, zu reduzieren. Das Virus ist hier der Spielverderber, nicht wir. Und trotzdem müssen wir es eben unterbinden. Und das finde ich als Signal auch von einer weiteren Runde sehr wichtig, dass das gilt, keine weiteren größeren Öffnungsschritte. "

