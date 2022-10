STORY: Die Neuen sind da, auf der Internationalen Raumstation ISS. Am Donnerstag erreichte die sogenannte "Crew-5" die Internationale Raumstation und wurde von den Astronauten begrüßt, die sie ersetzen soll. Eine Live-Übertragung der Nasa zeigte die lächelnden Neuankömmlinge, wie sie schwerelos und kopfüber durch den gepolsterten Gang in die Station schwebten. Die neue Besatzung besteht aus zwei amerikanischen Nasa-Astronauten, einem japanischen Astronauten und einer russischen Kosmonautin. Sie sollen rund fünf Monate an Bord der ISS verbringen und sich dort um zahlreiche wissenschaftliche Experimente kümmern. Davon werden sich viele auf den medizinischen Bereich konzentrieren. Vom 3D-Biodruck bis hin zur Untersuchung von Bakterien, die in der Schwerelosigkeit gezüchtet werden. Die neue Crew war am Mittwoch vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. Es ist das fünfte vollwertige ISS-Team, das die Nasa an Bord einer SpaceX-Kapsel zur Raumstation gebracht hat.

Mehr