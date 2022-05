STORY: Ukrainische Soldaten, die sich im Stahlwerk Azovstal ergeben haben, werden in Bussen zum Gefängnis Olenivka in der von prorussischen Separatisten kontrollierten Region Donetzk gebracht. Insgesamt sechs Busse machten sich in der Nacht zum Freitag auf den Weg in die ehemalige Strafkolonie. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass sich in den vergangenen 24 Stunden 771 ukrainische Kämpfer aus dem Azovstal-Stahlwerk in Mariupol ergeben hätten, davon 80 Verletzte. Damit würde sich die Gesamtzahl seit Montag auf 1.730 erhöhen. Von unabhängiger Seite konnten die Angaben nicht überprüft werden. Unterdessen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das Vorgehen russischer Streitkräfte im Donbass angeprangert. Gegnerische Truppen hätten die Region komplett zerstört, sagte er in seiner nächtlichen Videobotschaft. Selenskyj warf Moskau vor, während der Intensivierung der Offensive sinnlos zu bombardieren. "Die ukrainischen Streitkräfte rücken weiter vor, um die Region Charkiw zu befreien. Aber im Donbas versuchen die Besatzer, noch mehr Druck auszuüben. Es ist die Hölle dort. Und das ist keine Übertreibung. Etwa die brutale und absolut sinnlose Bombardierung von Sewerodonezk. An nur einem Tag gab es dort 12 Tote und Dutzende von Verletzte. Für all dies gibt es für Russland keinen militärischen Grund. Dies ist ein vorsätzlicher und krimineller Versuch, so viele Ukrainer wie möglich zu töten. So viele Häuser, soziale Einrichtungen und Unternehmen wie möglich zu zerstören. Das ist es, was man als Völkermord am ukrainischen Volk bezeichnen wird und wofür die Besatzer auf jeden Fall vor Gericht gestellt werden." Moskau bezeichnet seine Invasion als "spezielle Militäroperation", um die Ukraine von Faschisten zu befreien, eine Behauptung, die Kiew und seine westlichen Verbündeten als unbegründeten Vorwand für einen unprovozierten Krieg ansehen.

Mehr