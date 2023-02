STORY: Diese Katze wurde in einem Gefängnis im mexikanischen Ciudad Juárez, einem Ort an der Grenze zu Texas, aufgegriffen. Bei dem Tier handelt es sich um eine sogenannte Sphinx-Katze. Das ist eine nahezu haarlose kanadische Katzenrasse. Hinzu kommen allerdings noch mehrere Tattoos. Unter anderem steht auf ihrem Körper "Made in Mexiko" und sie trägt das Bild eines Adlers, ein Symbol, das mit Gangs in Verbindung gebracht wird. Nun sind die Behörden in Mexiko auf der Suche nach einer neuen Heimat für das Tier: Cesar Rene Diaz, Gemeinde-Chef Ökologie: "Die Katze kann nicht verkauft werden. Sie kann aber die Stadt, den Staat oder sogar das Land verlassen, solange der Wohnsitz der Person, die sie adoptieren will, anerkannt ist und sie natürlich die nötige Pflege erhält und einen artgerechten Raum hat. Die Katze ist sehr gesellig und sie ist in einem perfekten Zustand, hat keine Infektion und alle notwendigen Impfungen." Weil das Interesse an dem Vierbeiner so groß war, wurde nun eine offizielle Ausschreibung gestartet. Alle Interessenten müssen dafür ein spezielles Adoptionsformular ausfüllen und bei den Behörden abgeben.

