In der syrischen Region Idlib spitzt sich die Lage zu. Am Dienstag bombardierten syrische und russische Flugzeuge mehrere Städte in der von Rebellen gehaltenen Region. Auch Wohngebiete wurden getroffen. Diese drei Mädchen hatten Glück, sie konnten von den Weißhelmen aus den Trümmern befreit werden. Die syrische Armee versucht derzeit die Region Idlib einzunehmen. Dort sind allerdings türkische Soldaten stationiert, die die Rebellen unterstützen. Russland und der Iran kämpfen an der Seite der Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Am Montag hatte sich die Situation zugespitzt, nachdem bei einem Angriff syrischer Truppen mehrere türkische Soldaten getötet worden waren. Nun wird eine offene Konfrontation zwischen der Türkei und Russland wahrscheinlicher. Durch den 2011 ausgebrochenen Bürgerkrieg sind bislang 3,6 Millionen Syrer in die Türkei geflohen. Nach den Worten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kann sein Land keine weiteren Menschen aufnehmen. In den vergangenen zehn Wochen sind allerdings mehr Menschen vertrieben worden als jemals zuvor.