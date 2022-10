STORY: Steigende Corona-Infektionen haben in China eine neue Welle von Lockdowns ausgelöst. Von Zentralchina bis in den Nordwesten des Landes wurden Stadtteile mit Millionen Einwohnerinnen und Einwohner abgeriegelt, um die Ausbreitung des Virus aufzuhalten. Die Behörden meldeten am Donnerstag den dritten Tag in Folge mehr als 1000 neue Covid-Fälle. Eine im internationalen Vergleich geringe Zahl, aber genug, um neue Verbote und Einschränkungen im ganzen Land auszulösen. Bereits zu Wochenbeginn waren in 28 Städten mehr oder weniger strenge Lockdowns in Kraft. Diese Frauen in Peking machen sich große Sorgen: "Ja, ich bin besorgt, natürlich, besorgt. Ich bin davon betroffen. Ich wurde dieses Jahr zweimal unter Quarantäne gestellt. Ich habe Angst, mit Freunden essen zu gehen, weil es meine Arbeit beeinträchtigen könnte. Das ist die aktuelle Situation." "Da wir ursprünglich aus einer anderen Stadt kommen, mieten wir eine Wohnung in Peking und teilen sie uns. Und manchmal ist das nervenaufreibend. Wenn es irgendwo einen Fall gibt und man dann ein enger Kontakt ist, muss man unter Quarantäne gestellt werden." Immer neue Gebiete werden als Hochrisikobereiche eingestuft und Straßen und Stadtteile abgeriegelt. Schätzungen zufolge waren zuletzt über 200 Millionen Menschen von den Maßnahmen betroffen. Die Lockdown-Welle könnte auch die deutsche Wirtschaft treffen. China ist seit 2016 ihr wichtigster Handelspartner.

