Nach mehrjähriger Umbauzeit hat am Samstag die Neue Nationalgalerie in Berlin wieder eröffnet. Das von Architekt Ludwig Mies van der Rohe in den 1960er Jahren entworfene Gebäude war sechs Jahre lang saniert worden. Ein Freudentag für Museumsleiter Joachim Jäger: "Das ist fantastisch, also tatsächlich 10 Jahre Planung, 6 Jahre Umbauzeit und jetzt ist es endlich da. Die Besucherinnen und Besucher sind da. Wir haben eine Eröffnung. Das Gebäude ist fertig. Die Ausstellungen sind eingerichtet. Es ist fantastisch." Er hat auch gleich ein paar Tipps für die Besucher: "Zuerst würde ich alle einladen, einfach noch mal dieses Gebäude neu zu sehen, weil es einfach so frisch ist, alle Materialien sind gereinigt und außen die Terrasse zu umrunden, das Gebäude zu umrunden, aber auch hier in den Skulpturengarten zu gehen." Im Kunstmuseum erwarten drei große Ausstellungen die Besucher: Neben Werken des Bildhauers Alexander Calder und der Medienkünstlerin Rosa Barba sind auch Werke der klassischen Moderne aus der Sammlung der Nationalgalerie zu sehen.

