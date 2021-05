Comeback für Kevin Spacey. Nach Angaben des Magazins "Variety" wird der Schauspieler mit einem Auftritt in einer italienischen Low-Budget-Produktion zu sehen sein. Spacey wird demnach einen Polizisten spielen, in einem Film des Regisseurs Franco Nero. Der verantwortliche Produzent hat Spaceys Auftritt bestätigt. Er selbst wollte sich zunächst nicht äußern. Der Oscar-Gewinner war im Jahr 2017 weitgehend von der Bildfläche verschwunden. Zuvor waren Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens gegen ihn laut geworden, gegenüber insgesamt 20 Männern. Die erste Anschuldigung kam vom Schauspieler Anthony Rapp. Spacey sagte damals, er könnte sich an Situationen von vor dreißig Jahren nicht erinnern. Er entschuldigte sich aber und sagte, es habe sich um "zutiefst unangebrachtes Verhalten eines Betrunkenen" gehandelt. Dennoch hat Spacey alle Vorwürfe des Fehlverhaltens zurückgewiesen. Kevin Spacey galt damals einer der gefragtesten Schauspieler Hollywoods. In Folge der Vorwürfe wurde er aus Folgen der Serie "House of Cards" und aus dem Film "All the Money in the World" herausgeschnitten.

