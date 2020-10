"It is great to be here, to be back." Er ist zurück im kompletten Wahlkampfmodus, nach seiner Corona-Erkrankung: US-Präsident Donald Trump hat am Montag seinen ersten Auftritt vor vielen Anhängern absolviert seit dem Bekanntwerden seiner Infektion, in Sanford im umkämpfen Bundesstaat Florida. In Umfragen punktet derzeit allerdings vor allem sein Herausforderer Joe Biden. Trump war laut Angaben seines Arztes mehrfach negativ auf das Corona-Virusgetestet worden und gilt demzufolge als nicht mehr ansteckend. Biden hat derweil seinen Vorsprung auf Trump in den wichtigen, weil ebenfalls umkämpften Bundesstaaten Wisconsin und Pennsylvania einer Umfrage zufolge etwas ausgebaut. Demzufolge kommt Biden in diesen zwei Bundesstaaten auf 51 Prozent und Trump auf 44 Prozent. Gewählt wird der nächste US-Präsident am Dienstag, dem 3. November.

