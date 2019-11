Ihre Unterschrift wird künftig auf allen Euro-Scheinen sein, die neu gedruckt werden. In einer feierlichen Unterzeichnung von Euro-Geldscheinen in Frankfurt, machte die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde deutlich, dass sie sich künftig für die europäische Gemeinschaftswährung verantwortlich fühlt. Das Vertrauen in den Euro sei mittlerweile so stark wie nie. Das solle auch so bleiben: "Das Vertrauen in unsere Währung existiert und es unsere Pflicht dafür zu sorgen, dass es so bleibt und es Fortschritte gibt. Wie man so schön sagt: Vertrauen kommt als Fußgänger, verschwindet aber als Reiter. Es ist sehr kostbar und wir müssen es beschützen. Es ist unsere Pflicht, es zu fördern und zu erhalten. Das Zahlungssystem ist robust und der Wert des Euro ist stabil. Das ist klar die Aufgabe der EZB." Laut Lagarde sind 76 Prozent der Bürger für die europäische Gemeinschaftswährung. Die ehemalige Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) hatte zu Monatsbeginn das Ruder bei der EZB übernommen. Die Französin löste den Italiener Mario Draghi auf dem Chefsessel ab, dessen achtjährige Amtszeit im Oktober endete. Sie ist die erste Frau an der Spitze der Euro-Notenbank.