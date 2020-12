Die neue und möglicherweise ansteckendere Coronavirus-Variante verdirbt den Anlegern an der Frankfurter Börse zum Wochenauftakt die Kauflaune. Der Dax ging am Montag zwei Prozent schwächer bei 13.366 Punkten in den Handel. Um die Ausbreitung der Mutation zu bremsen, stellten Deutschland und viele andere europäische Länder den Flugverkehr aus Großbritannien ein. Auch Häfen und der Eurotunnel wurden geschlossen. Doch es gebe auch gute Nachrichten für die Börsianer, sagt Robert Halver von der Baader-Bank: "Wir haben eine Mischung. Teuflische Daten, aber auch sehr gute Daten. Die teuflischen Daten sind eben die Brexit-Debatte, die weitergeht. Und natürlich die Mutation des Virus. Andererseits aber eben auch die Zulassung heute wahrscheinlich in Europa für dieses hoffentlich Wundermittel Impfstoff. Und natürlich die Amerikaner haben jetzt endlich mal gesagt, wir machen ein neues Konjunkturpaket. Endlich ist die Sturheit wie bei Eseln aufgehoben. Das hilft sicherlich den Aktienmarkt zumindest zu stabilisieren." Abwärts ging es für Reisewerte: Die Papiere der Lufthansa und des Flughafenbetreibers Fraport sanken jeweils um 9,1 Prozent und waren damit Schlusslichter im MDax. Das Flugverbot gilt seit Mitternacht und zunächst bis Ende Dezember. Die Abriegelung Großbritanniens aus Sorge vor einer stärker ansteckenden Coronavirus-Mutation lastet auch auf dem britischen Pfund. Die Währung gab am Montag im Vergleich zu Dollar und Euro nach.

Mehr