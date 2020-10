Schmuggel gehört zum Alltag in den Gefängnissen. Auch in Deutschland versuchen die Insassen Gegenstände in ihre Zellen zu schleusen, oft Drogen oder Mobiltelefone. Und immer häufiger kommen dabei Drohnen zum Einsatz. Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich. O-TON GEORG EISENREICH, BAYERISCHER JUSTIZMINISTER: "Wir haben dieses Thema Drohnen als Sicherheitsgefährdung erkannt. Wir haben seit 2015 57 Sichtungen in der Nähe einer JVA, bzw. Überflüge. Zwei Drohnen haben wir auf dem Gelände mit Handys bzw. Drogen auch schon gefunden. Und deswegen wollen wir uns diesem Thema auch stellen und testen dieses Gerät." Das bayerische Justizministerium hat nun testweise spezielle Pistolen angeschafft. Die sogenannte "Dropster Gun" verschießt Projektile, die sich in der Luft zu einem Netz entfalten. Aus 30 Meter Entfernung lassen sich so Drohnen aus der Luft holen. Acht Justizvollzugsanstalten in Bayern werden nun mit insgesamt 15 "Dropster Guns" ausgestattet. Wenn sie sich bewähren, sollen weitere angeschafft werden.

