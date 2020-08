In der libanesischen Hauptstadt Beirut ist es am Sonntag den zweiten Abend in Folge zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Diese warfen Steine auf Beamte, die ihrerseits versuchten, die Menge mit Tränengas auseinanderzutreiben. Am Zugang zum Parlamentsplatz brach ein Feuer aus. Dort und am nahe gelegenen Märtyrer-Platz strömten Tausende Menschen zusammen. Sie warfen der Regierung Unfähigkeit bei der Bewältigung der Explosionskatastrophe vom Dienstag vor sowie Korruption und Misswirtschaft. Am Samstag waren bei Zusammenstößen ein Mensch getötet und mehr als 170 verletzt worden. Zwei Kabinettsmitglieder reichten am Sonntag ihren Rücktritt ein. Ministerpräsident Hassan Diab hatte sich am Samstag für Neuwahlen ausgesprochen. Frankreich und die UN organisierten am Sonntag eine virtuelle Geberkonferenz. Das Büro von Präsident Emmanuel Macron erklärte anschließend, es sei humanitäre Soforthilfe im Wert von 253 Millionen Euro zugesagt worden. Daran seien keine Bedingungen bezüglich politischer oder institutioneller Reformen geknüpft. Zudem seien langfristige Zusagen getätigt worden, die jedoch von Veränderungen im Libanon abhängig seien.

