STORY: Ein Rendezvous mit der Vergangenheit – und damit sind mehr als diese possierlichen Tierchen gemeint. In "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" kehren nicht nur die Dinosaurier auf die Leinwand zurück. Auch die Stars des ersten Jurassic-Park-Films aus dem Jahr 1993 sind wieder an Bord, Laura Dern, Sam Neill und Jeff Goldblum. In Köln feierte der Hollywoodstar am Montag die Deutschlandpremiere des jüngsten Urzeitechsen-Spektakels. "Wenn mir jemand vor 29, fast 30 Jahren gesagt hätte, dass ich hier heute in Köln den sechsten Teil dieses Films präsentieren würde, hätte ich gedacht: das ist verrückt. Aber da sind wir nun, ich fühle mich, als ob ich träumen würde, aber es ist ein sehr schöner Traum. Das ist toll." Es ist auch ein Treffen der Generationen. Die Jurassic-Park-Helden treffen auf Stars der 2015 gestarteten Jurassic-World-Reihe: Chris Pratt und Bryce Dallas Howard. Fühlt sich Goldblum da nicht selbst ein bisschen wie ein Dinosaurier? "Nein, mir kommt es nicht so vor. Wissen Sie, die Zeit vergeht, Blumen gehen so auf und dann wieder zu. Momentan fühle ich mich prima, aber wir sind alle nur für eine kurze Zeit hier." Und manchmal steht längst Vergangenes einfach wieder vor der Tür. Regisseur Colin Trevorrow lässt die Dinosaurier über die ganze Welt toben. Und hofft, dass es sich nicht nur nach Fantasy anfühlt. "Dinosaurier haben ja wirklich existiert und ich wollte wissen, wie Menschen mit diesen Tieren zusammenleben würden." Und was erwarten die Fans vom neuen Echsen-Abenteuer? Fan 1: "Ich sag' mal, ein paar Actionszenen mit den ganzen Sauriern. Ich meine, wenn man schon seit '94 sich die Filme anschaut und seit den Achtzigern Dinosaurier sammelt aus Plastik, dann passt das ganz gut." Fan2: "Ich glaube, die Jurassic World Filme sind einfach noch mal für eine andere Generation interessant jetzt, die vielleicht sich mit den alten Filmen nicht so auseinandergesetzt haben." Fan 3: "Vielleicht ist wieder ein Dinosaurier größer als beim letzten Mal. Oder keine Ahnung hat. Szene? Ich weiß es nicht." Wer auf große, scharfe Zähne steht, dürfte in "Jurassic World. Ein neues Zeitalter" tatsächlich nicht zu kurz kommen. Zu sehen ab dem 8. Juni in den deutschen Kinos.

