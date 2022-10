STORY: Er ist der neue ukrainische Botschafter in Deutschland: Oleksii Makejew. Der 46-jährige überreichte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag sein Beglaubigungsschreiben und das Abberufungsschreiben seines Vorgängers Andrij Melnyk. Dabei wurde er von seiner Ehefrau begleitet. Makejew hatte sich den Deutschen bereits auf Twitter vorgestellt. "Danke Deutschland, dass sie für die Ukrainerinnen und Ukrainer hier im Lande gemacht haben, damit sie sich geschützt fühlen. Danke Bundesregierung für all die Hilfe und Waffen, die in die Ukraine geschickt worden sind, damit wir uns in diesem barbarischen Krieg schützen können. Ich muss ehrlich sein, wir brauchen mehr. Wir brauchen viel mehr. Und ich werde mich dafür einsetzen, dass wir Europäer, Ukrainer und Deutsche, unser Europa zu einem sicheren Ort machen." Makejew war zuletzt Sonderbeauftragter für die Sanktionen gegen Russland. Er löst Andrij Melnyk ab, der nach fast acht Jahren als Botschafter in Deutschland in die Ukraine zurückkehrt. Melnyk hatte mit einer für einen Diplomaten ungewöhnlich harten Gangart gegen die Bundesregierung für Schlagzeilen und Kritik gesorgt.

