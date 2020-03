HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHERTEXT GESENDET. Georg Bätzing, Vorsitzender Deutsche Bischofskonferenz: "Und da stehen die Fragen von Aufarbeitung und weiterem Vorgehen nach der MHG-Studie im Blick auf die schrecklichen Verbrechen des Missbrauchs im Zentrum unserer Überlegungen." "Es muss Religionsfreiheit in unserem Land herrschen, und das gilt für alle Religionen, insbesondere auch für muslimische Gläubige, die sich in unserem Land integrieren, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Sie wissen, dass auch als Katholische Kirche sind wir an deren Seiten, in die Strukturen unseres Verhältnisses von Staat und Kirche, so wie es geübt und praktiziert worden ist, hineinzufinden, damit Fragen wie Religionsunterricht, wie Gebet, wie ethische Stellungnahmen, wie Seelsorge in einem Verständnis, das wir als Christen ja zunächst einmal haben, auch für Muslime immer breiter möglich wird."