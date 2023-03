STORY: So könnten sie aussehen, die zukünftigen Mondreisenden der Nasa. Die US-Weltraumbehörde hat am Mittwoch in Houston den Prototyp eines Raumanzugs vorgestellt, den ihre Astronauten und erstmals auch eine Astronautin, bei der für 2025 geplanten Mondmission Artemis III tragen sollen. Von den Outfits, die auf der ISS im Einsatz sind, unterscheidet sich der Entwurf etwas, sagt Russell Ralston von der Firma Axiom Space, die die Anzüge entwickelt hat. "Das hier ist ein Heck- oder Rückeneinstieg. Dabei öffnet sich die Luke, man steckt die Füße und Arme hinein und schlüpft durch. Dann schließt man die Luke wieder." Zu den technischen Finessen gehört unter anderem ein Lichtband im Helm. "Damit können die Astronauten sehen, wenn sie sich in schattigen Bereichen des Mondes befinden, oder wenn sie nachts in einer niedrigen Umlaufbahn die Erde passieren und zum Beispiel Werkzeuge benutzen müssen. Außerdem haben wir hier an der Seite eine HD-Videokamera, sodass diejenigen von uns, die hier auf dem Raumschiff Erde sind, Außenbordeinsätze in hoher Bildauflösung verfolgen können. Ich finde, das ist eine fantastische Verbesserung gegenüber der heutigen Technologie." Zusätzliche Gelenkelemente sollen den Astronauten mehr Beweglichkeit bieten, als in den alten Anzügen der Apollo-Missionen. An das schicke Nachtschwarz sollten sich die Mondreisenden aber nicht gewöhnen. Aus thermischen Gründen werden die Anzüge laut Nasa größtenteils weiß sein.

