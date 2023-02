STORY: Kürzlich konnten in Kigali, der Hauptstadt von Ruanda, diese sportlichen Aktivitäten bestaunt werden. Mehrere Leute hatten sich versammelt, um gemeinsam Straßentennis zu spielen. Ein Sport, der sich hier einer immer größeren Beliebtheit erfreut. Eric Muhawenimana, Straßentennis-Spieler: „Es war kompliziert. Wir kannten die Regeln nicht. Wir mussten erst lernen. Aber, wie man sieht, sind wir jetzt damit vertraut." Die Regeln beim Straßentennis sind nahe an den Vorgaben, die beim Tischtennis herrschen. Dieser Sport wurde im vergangenen Jahr in Ruanda eingeführt. Und an autofreien Tagen verwandeln die Behörden die Straßen von Kigali in kleine Tennisplätze. Dort können dann Personen aller Altersgruppen spielen. Hintergrund für dieses eher ungewöhnliche Straßenbild in dem ostafrikanischen Binnenland ist eine Partnerschaft mit der Regierung des Karibik-Staates Barbados.

