Die USA sind am Freitag offiziell wieder dem Pariser Klimaabkommen beigetreten. Der ehemalige Außenminister John Kerry wurde jüngst zum US-Klimabeauftragen ernannt, bei einem digitalen Treffen mit den Vereinten Nationen sagte er: "Mit Demut und Ehrgeiz schließen wir uns den internationalen Bemühungen gegen den Klimawandel wieder an. Mit Demut, weil wir wissen, dass wir vier Jahre verloren haben, in denen Amerika nicht mit am Tisch saß, und, weil wir wissen, dass noch kein einziges Land und kein Kontinent ausreichend tut." Die USA waren das einzige von 200 Ländern, dass aus dem Pakt von 2015 ausgetreten war. Dass das Weiße Haus unter der neuen Regierung einen anderen Ton in der Klimapolitik anschlägt, zeigte sich nicht zuletzt vor wenigen Tagen: Pressesprecherin Liz Sherwood-Randall sagte, die extremen Wetterverhältnisse in Texas zeigten erneut, „dass der Klimawandel real sei und längst stattfinde." Auch widersprach sie der Darstellung des texanischen Senators, der gesagt hatte, die Reduzierung von fossilen Energiequellen sei der Grund dafür, warum es in der aktuellen Kältewelle zu Stromausfällen käme. Rund fünf Tage lang war die Strom- und Wasserversorgung für Millionen Menschen in Texas und den umliegenden Staaten unterbrochen gewesen. Bislang ist mindestens von einem Dutzend Toten die Rede, doch Behörden gehen davon aus, dass noch nicht alle gefunden wurden, die dem heftigen Winter zum Opfer gefallen sind. Präsident Biden sagte Texas seine Unterstützung zu, besuchen wolle er die Region aber nur, wenn dies keine zusätzliche Belastung für die hart arbeitenden Einsatzkräfte vor Ort bedeute. Seit seinem Regierungsantritt Ende Januar hat Biden bereits zahlreiche Verordnungen für den Kampf gegen den Klimawandel unterzeichnet und alle Bundesbehörden dazu aufgefordert, die Klimapolitik des Landes mitzugestalten. Seine Regierung, so Bidens Versprechen, wird einen Weg in die Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 aufzeigen. U.N.-Generalsekretär Guterres sagte dem US-Klimabeauftragten ein herzliches „Welcome Back". Die nächste U.N.-Klimakonferenz findet im November im schottischen Glasgow statt.

