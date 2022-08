STORY: Gestatten: Misuzulu ka Zwelithini, neuer König der Zulu. Am Samstag haben Tausende traditionell gekleideter Männer und Frauen die Krönung des Monarchen gefeiert, im Königspalast der Stadt KwaNongoma. Zahlreiche Würdenträger, darunter Abgesandte aus Swasiland, Sambia und Südafrika, nahmen an der privaten Zeremonie teil. Beobachter erwarten, dass noch bis zum Jahresende eine staatliche Anerkennung, in Form einer Zeremonie im Moses-Mabhida-Stadion in Durban folgen wird. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa erachtet den König bereits jetzt als rechtmäßig. Zululand ist Teil Südafrikas. Seine Monarchen haben in der modernen Republik keine offiziellen Machtbefugnisse, gelten aber als Autorität bei den rund elf Millionen Zulu. Das Königreich war nach dem Tod von Goodwill Zwelithini, dem Vater des neuen Monarchen, in Unruhe geraten, was zu Nachfolgekämpfen und gerichtlichen Verboten führte. Bestimmte Zweige der königlichen Familie hatten die Krönung des jetzigen Monarchen verhindern wollen.

