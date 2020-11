Der Sonntagabend im Berliner Varieté Wintergarten war ein ganz besonderer - denn ab Montag schließen im Zuge der neuen Lockdown-Regeln Museen, Kinos und Theater für einen Monat. „Es war eine ganz, ganz emotionale Stimmung. Manche Künstler haben geweint, die Artisten haben total geschrien. Das ist im Moment eine ganz, ganz spezielle Zeit. Und dann natürlich diese Unsicherheit, dass wir alle hoffen, dass es nur vier Wochen dauert. Aber natürlich auch schon irgendwie im Hinterkopf haben, vielleicht wird es verlängert." So Rodrigue Funke, Regisseur des Varietés, der sich vor allem um die vielen internationalen Künstler seines Ensembles Sorgen macht, für die die Lage noch unvorhersehbarer ist. Im ganzen Land sind die Menschen nun noch dringlicher dazu angehalten, ihre Freizeitaktivitäten einzuschränken, um die Weiterverbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Für diese Besucherin des Berliner Varietés bedeutet dies eine eher düstere Aussicht auf den Winter: "Sehr wichtig, das ist für mich schon ein bisschen wie eine Henkersmahlzeit. Ich finde es sehr schade, und ich glaube auch nicht daran, dass Ende Dezember wieder geöffnet wird, sondern dass es verlängert wird. Und ich sag mal so ein letztes Mal Kultur in diesem Jahr, und das genieße ich. Das ist ein Fest." Im Zuge der strengeren Regeln verschärft die Bundespolizei in Berlin die Kontrolle der Maskenpflicht an Bahnhöfen, wie hier am frühen Montagmorgen am Ostkreuz, an dem viele Pendler umsteigen. Sprecher Jens Schobranski schätzt, dass 95 % der Reisenden der Maskenpflicht bereits nachkommt „Nur in einigen, ganz ausgewählten Fällen, da ist dann eine weitere Diskussion notwendig gewesen bisher." Bei den allermeisten reiche allerdings eine freundliche Ansprache, so Schobranski. Dass die strengeren Einschränkungen wirklich nur für einen Monat gelten werden, wurde von einzelnen Stimmen aus der Regierung bereits infrage gestellt. Etwa von Finanzminister Olaf Scholz, oder NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.

Mehr