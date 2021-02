O-Ton neuer Siemens-Chef Roland Busch: "Lieber Joe. Du hast die Führung von Siemens zu einem Zeitpunkt übernommen, als unser Unternehmen schwer zu kämpfen hatte. Und Du hast Dir damals vorgenommen, den Konzern in besserer Verfassung an Deinen Nachfolger zu übergeben. Dieses Versprechen hast Du gehalten." Freundliche Worte für Joe Kaeser von seinem Nachfolger als Siemens-Chef Roland Busch. Er sei dankbar, so ein starkes Unternehmen an die neue Führungsriege übergeben zu können, sagte Kaeser. Der langjährige Siemens-Chef hatte u.a die Medizintechnik-Sparte an die Börse gebracht und die Energietechnik abgespalten. Am Mittwoch stieg die Siemens-Aktie um 1,5 Prozent auf 135,50 Euro, den höchsten Stand in der Ära Kaeser. Der neue Siemens-Chef Busch gab für das laufende Geschäftsjahr ehrgeizige Ziele aus: Der Umsatz des Technologiekonzerns soll um bis zu zehn Prozent wachen, der Nettogewinn sogar um 20 bis 30 Prozent. Nach Einschätzung von Experten hat die Corona-Pandemie dem Konzern in die Hände gespielt. Jedes Unternehmen erkenne nun, dass Digitalisierung und Automatisierung die Entwicklung der nächsten Jahre prägten. Für Siemens bedeute das volle Auftragsbücher.

