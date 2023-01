STORY: Dieses Video sorgt im Internet derzeit für einen neuen Traumberuf-Trend: Busfahrer. Statt ÖPNV muss es in diesem Fall allerdings wohl Öffentlicher Hunde-Nahverkehr heißen. Denn statt menschlicher Fahrgäste sitzen hier Vierbeiner artig auf den Sitzen. Gedreht hat das Video ein Ehepaar aus Alaska, die einen Gassi-Service im Örtchen Skagway anbieten. Mindestens dreimal täglich sind sie mit dem "Rudelbus" unterwegs. 41 Hunde stehen auf ihrer Passagierliste. Mancher Vierbeiner erwartet seine Abholung dabei stets schon sehnlichst am Bordstein - und wird seinerseits im Bus schon erwartet. Die Videos haben in den sozialen Medien für viel Aufmerksamkeit gesorgt. 50 Millionen Aufrufe gab es etwa bei Tik Tok.

Mehr