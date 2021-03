HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Manuel Neuer, DFB-Kapitän: "Also, "lame duck", da kann ich sofort widersprechen, weil wir Sportler haben natürlich alle ehrgeizige Ziele. Und ich denke, dass wir diese erfolgreiche Ära auch mit einem schönen Abschluss krönen wollen. Wir wollen ihm, denke ich, auch ein großes Geschenk machen und uns allen, auch den Fans natürlich, mit einem erfolgreichen Abschneiden bei dem Europameisterschaftsturnier. Und da sind wir alle gefordert. Ich denke, das hat der Trainer auch einfach verdient. Nach den Jahren, nach den erfolgreichen Jahren, nach der erfolgreichen Zeit auch nochmal mit einem Höhepunkt aufzuhören. Man hat gemerkt, dass er sehr motiviert ist und auch sehr ehrgeizig ist. Es ist nicht so, dass er jetzt weiß, okay, ich setze mich dann irgendwie mal zur Ruhe, sondern er ist wirklich ja schon enthusiastisch. Er will unbedingt. Und das hat man auch gemerkt in der Ansprache. Und ich glaube, dass es für ihn auch sehr wichtig ist, wie er jetzt hier als Bundestrainer aufhört. Und da möchte er natürlich so erfolgreich wie möglich aufhören. Und das hat man schon in der Ansprache gemerkt. Das ist ein gutes Zeichen jeztt auch für unsere Aufgaben, für die für die nächsten Tage und auch für den Sommer. Ich bin ja sozusagen damals, 2009, so als Baby hierhergekommen und habe alles erlebt mit dem gleichen Trainer. Und das ist natürlich auch für mich was Besonderes. Ich werde jetzt in der nächsten Woche 35 Jahre alt und habe Höhen und Tiefen mit ihm zusammen oder gemeinsam auch mit Andreas Köpke zusammen erlebt."

