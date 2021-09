Benny Andersson: "Eine neue Tour, wir waren 40 Jahre nicht da!" Björn Ulvaeus: "Ein neues Album, nach 40 Jahren - das ist einfach unglaublich." Unglaublich vielleicht, aber wahr! Seit der Trennung von Abba 1982 haben Fans auf eine Wiedervereinigung der schwedischen Popband gehofft. Nun sind Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid wieder da. Am Donnerstag präsentierten Abba ihre Pläne in London - ohne die weibliche Hälfte des Quartetts. BENNY: "Sie hätten auch hier sein sollen, aber sie genießen das nicht so wie Björn." MODERATORIN: "Schauen die Ladies jetzt zu?" BENNY: "Darauf können Sie wetten." "Sagen wir mal Hallo." "Hej." Erst habe es nur zwei Songs gegeben, sagt Benny. "Und dann dachten wir, lass uns vielleicht noch ein paar mehr machen, denn es war so schön, wieder zu viert im Studio zu sein. Zu hören, dass Frida und Agnetha es noch einmal wissen wollen, ohne sicher zu sein, dass sie auch wirklich da sind. Verstehen Sie? Ich meine, fünf Minuten bevor sie ins Studio kamen dachte ich: vielleicht hätte ich sie fragen sollen, ob die noch singen können? Aber sie konnten's und können es noch!" Das neue Album "Voyage" soll am 5. November auf den Markt kommen. Zwei Songs wurden schon am Donnerstag veröffentlicht. Zusammen mit alten Hits wollen Abba ihr Comeback mit Digitalkonzerten feiern. Die Bandmitglieder werden dabei als Avatare auf der Bühne stehen, so wie sie 1979 noch aussahen. Für diese "Abbatare" wurde an Filmtechnik nicht gespart. BJÖRN: "Ein digitales Abbild zu erschaffen, war eine Möglichkeit." BENNY: "Wir wollten das eigentlich nicht machen, bevor wir tot sind." BJÖRN: "Aber dann meinte ich, es ist besser, es zu tun, bevor man stirbt, dann wird es genauer." BENNY: "Das Problem war nur, dass dafür der Bart ab musste." Für die Konzerte wird im Londoner Olympia-Park extra eine Abba-Arena gebaut. Im Mai 2022 heißt es dann wieder "Here we go again" - für alle Mamma Mias und Dancing Queens.

Mehr