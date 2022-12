STORY: Eine Phase-3-Studie über ein experimentelles Alzheimer-Medikament wird von Medizinern als "revolutionär" bezeichnet. Das Mittel Lecanemab verlangsamte den Abbau im Gehirn bei Patienten in einer Studie, die sich über 18 Monate erstreckte und an der fast 1 800 Teilnehmer mit Alzheimer im Frühstadium teilnahmen. Die Daten wurden Anfang dieser Woche vorgestellt. Dr. Stephen Salloway ist Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Brown University. "Dies ist das erste Mal, dass wir eine Studie haben, die eindeutig positive Ergebnisse zeigt, ein Medikament, das die Amyloid-Plaques, ein Schlüsselelement der Krankheit, verringert und den Krankheitsprozess zu verlangsamen scheint. Für mich bedeutet dies, dass wir zum ersten Mal eine Behandlung haben, die den Verlauf der Alzheimer-Krankheit verlangsamen kann. Und das ist etwas sehr Revolutionäres." Doch das experimentelle Medikament birgt für manche Patienten auch das Risiko schwerer Nebenwirkungen. Lecanemab wurde bei fast 13 Prozent der Patienten mit einer Hirnschwellung in Verbindung gebracht. Bei manchen traten auch Blutungen auf. Dr. Ronald Petersen, Direktor des Mayo Clinic Alzheimer's Research Center, sagte, dass man alle Nebenwirkungen mit einem Patienten gründlich durchsprechen müssen. "Das Medikament kann zu einer verstärkten Schwellung des Gehirns und zu Blutungen im Gehirn führen. Diese Nebenwirkungen lassen sich mit Hilfe von MRT-Scans sorgfältig überwachen. Und wenn man die Behandlung abbricht, klingen die Nebenwirkungen ab. Dennoch handelt es sich um potenziell reale und schwerwiegende Nebenwirkungen. Aber auch hier denke ich, dass sie relativ gering sind, nicht häufig auftreten und überwacht werden können." Die Alzheimer-Vereinigung hat die US-Behörden aufgefordert, den Antrag des Herstellers auf eine beschleunigte Zulassung zu genehmigen.

