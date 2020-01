Es ist ein Termin mit Tradition in der Berliner Bildgießerei Noack. Hier werden seit den 1950er Jahren die Berlinale Bären hergestellt. Am Dienstag gab es in den Werkhallen allerdings eine Premiere: Das neue Führungsduo der Berliner Filmfestspiele, Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian, verfolgte die Produktion erstmals mit eigenen Augen. "Das ist ein sehr aufregender Moment. Es hat etwas mit der Tatsache zu tun, dass am Ende Kunst etwas sehr Konkretes, sehr Gewichtiges ist. Wir sind schon einmal hier in der Gießerei gewesen, wir haben sie besucht, aber das hier ist etwas ganz anderes. Zu sehen, wie der richtige Bär zum Leben erweckt wird, das ist sehr bewegend." Internationale Filmfestspiele zu führen, ist für Chatrian hingegen nichts Neues. Von 2013 bis 2018 war der Italiener künstlerischer Leiter des Festivals in Locarno. Die Niederländerin Mariette Rissenbeek arbeitete für mehrere Filmproduktionsfirmen, war Jurymitglied bei Filmfesten und Geschäftsführerin der German Films, einer Einrichtung, die sich für die internationale Förderung deutscher Kinos einsetzt. Bei Programm-Entscheidungen hilft den beiden vor allem eins: Chatrian: "Wir reden." Rissenbeek: "Wir reden miteinander, genau. Manchmal fragt dann Carlo auch: 'Kannst du dir den Film mal anschauen? Ich überlege mir das und das, und dann überlegen wir das auch gemeinsam, weil es dann teilweise auch meinen Bereich, vielleicht, also Einfluss darauf hat. Und ich finde, das sieht ganz spannend aus, was ich bislang gesehen habe. Ich freue mich sehr auf die anderen Filme, die ich noch nicht gesehen habe." Knapp einen Monat vor der Eröffnung der Jubiläums-Berlinale sorgt allerdings auch der designierte Jury-Präsident Jeremy Irons für Schlagzeilen. Deutsche Medien berichteten über umstrittene Äußerungen des Hollywoodstars, unter anderem in einem Interview mit der britischen Radio Times 2011. Darin hatte Irons gesagt, eine Frau könne damit umgehen, wenn ein Mann ihr die Hand auf den Po lege, das sei Kommunikation. Rissenbeek verteidigte am Dienstag die Entscheidung, Irons zum Jury-Präsidenten zu machen. "Wir haben, nachdem Jeremy Iron nun schon sehr kurz nach seiner Äußerung, die er 2011 gemacht hat, seine Meinung revidiert hat und sich anders aufgestellt hat, sind wir davon ausgegangen, dass wir ihm diese Position anbieten können. Wir halten das für absolut gerechtfertigt", Inzwischen habe Irons eine andere Haltung, sagt Rissenbeek. "und wir finden es nicht richtig, jemanden sein Leben lang dafür zu bestrafen, dass er mal was gesagt hat, was vielleicht damals nicht korrekt gewesen ist." Die 70. Berlinale dauert vom 20. Februar bis 1. März. Die renommierten Bären in Gold und Silber werden am 29. Februar verliehen.