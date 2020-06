Im Elefantengehege des Kölner Zoos herrschte am 17. Juni große Aufregung. Dort erblickte an diesem Tag ein kleines Elefantenbaby das Licht der Welt. Mutter ist die 25-jährige Kuh Shu Thu Zar, der Vater der 51-jährige Bulle Bindu. Zwei Stunden nach der Geburt sei die Kleine schon an der Brust der Mutter gewesen, sagte Zoodirektor Theo Pagel. Weil sie sich auch sonst ungewöhnlich agil zeigte, durfte sie bereits am Tag nach der Geburt ins Außengehege. Dort spielte sie mit ihrem Rüssel im Laub, sehr zur Freude der Zoobesucher. Wie das kleine Elefantenmädchen heißen soll, ist noch nicht bekannt. Der Name werde zu gegebener Zeit bekanntgegeben, versprach der Zoodirektor.