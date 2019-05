In Österreich hat eine neue Übergangsregierung ihr Amt angetreten. Bundespräsident Alexander Van der Bellen vereidigte am Mittwoch vier Experten als neue Minister. Es handelt sich um Spitzenbeamte, die die Plätze der zurückgetretenen FPÖ-Minister einnehmen. Van der Bellen appellierte an die neuen Amtsträger ihrer Verantwortung gerecht zu werden. O-TON ALEXANDER VAN DER BELLEN, BUNDESPRÄSIDENT: "Sie tragen jetzt eine wesentliche Verantwortung - Mitverantwortung auch - dafür, dass unsere Heimat Österreich eine positive Entwicklung nimmt. Das ist mir besonders wichtig. Drittens, meine Damen und Herren, möchte ich das Arbeiten an Europa besonders hervorstreichen." Die FPÖ-Minister hatten ihre Ämter niedergelegt, nachdem Bundeskanzler Sebastian Kurz den Bundespräsidenten um Entlassung von Innenminister Herbert Kickl ersucht hatte. Die rechtspopulistische FPÖ stellte als Juniorpartner im Regierungsbündnis mit der ÖVP die Minister für Innen-, Außen-, Verteidigungs-, Verkehrs- und Sozialressort. Nach dem Bruch der rechts-konservativen Koalition will Kurz mit einer Minderheitsregierung weiter regieren. Sie soll aber nur zwingend notwendige Entscheidungen treffen. Ob sich die Übergangsregierung bis zur Neuwahl im September hält, ist noch nicht absehbar. Das Parlament soll am Montag über einen Misstrauensantrag gegen Kurz abstimmen. Kurz sagte am Mittwoch, der neue Innenminister Eckart Ratz werde alles tun, um die Vorwürfe aufzuklären, sowohl, was den Inhalt des Skandal-Videos angeht, als auch die Macher desselben.