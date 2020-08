Willkommen bei dem etwas anderen Kaufhaus. Dies ist nicht irgendeine Shopping Mall. Dies ist die neue "NochMall" - ein gewolltes Wortspiel der Kreatoren. Dahinter steck die Berliner Stadtreinigung. Und dieses etwas andere Kaufhaus liegt im Norden der Hauptstadt, in Berlin-Reinickendorf. Zurzeit umfasst das Sortiment rund 15.000 Artikel, die alle zuvor auf den Recyclinghöfen der Metropole geendet waren und nun auf neue Eigentümer warten. Frieder Söder, Geschäftsführer der NochMall GmbH am Freitag in Berlin zu dem kürzlich eröffneten Kaufhaus: "Die Idee kommt von der BSR, aber in enger Kooperation mit dem Land Berlin, weil das Land Berlin hat ja auch eine Zero-Waste-Strategie. Und wir als Landesunternehmen unterstützen die und denken auch, dass wir da eine wichtige Rolle einnehmen. Das ist der eine Aspekt, der andere Aspekt ist, dass wir auch schon lange uns für das Thema Re-Use einsetzen. Wir haben auch schon lange so einen Online-Tausch-und-Verschenk-Markt, haben aber auch festgestellt, dass trotzdem noch zusätzlicher Bedarf besteht, auch nach so einem Gebrauchtwaren-Kaufhaus, hatten auch ein Pilotprojekt gemacht auf einem Recyclinghof, um einfach mal zu checken, was kommen da für Mengen an, wird das angenommen? Haben wir festgestellt, wow, da kommt richtig viel an. Und das war auch ein wichtiger Aspekt, das umzusetzen." Im Sortiment sind zehn Warengruppen. Zum Beispiel: Möbel, Kleidung, Elektrogeräte, Spielzeug und Bücher. Die Preise der Dinge sind eher günstig und garantiert kann man so manches Schnäppchen ergattern. Doch trotzdem soll sich das Geschäft auch tragen. Es geht jedoch nicht darum, Gewinn zu machen: "Wir wollen schwarze Zahlen schreiben, aber machen das nicht aus Profit. Aber wir wollen natürlich, dass es sich trägt. Das heißt, dass wir die Miete zahlen, dass wir das Personal bezahlen, sonstige Kosten. Ich glaube, das ist auch wichtig, um ein Zeichen zu setzen, dass so etwas funktioniert. Ich glaube, die Akzeptanz ist wirklich nur da, wenn es nicht ein subventioniertes Projekt ist, sondern wenn man zeigen kann, so etwas kann auch wirtschaftlich funktionieren. Weil ist das auch wirklich unser Ziel und ich glaube, das ist der einzige Weg, um eine Akzeptanz zu erzeugen." Neben dem Erwerb von gebrauchten Gegenständen, werden hier auch Repair-Cafés und Upcycling-Workshops durchführen. Das ist für Leute interessant, die Dinge haben, die vielleicht nur leicht beschädigt sind und die Besitzer nicht selber die Fähigkeiten oder das Werkzeug haben, um das defekte Gerät zu reparieren.

